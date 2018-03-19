Daha önce hacker'ların vurgunuyla gündeme gelen Japonya merkezli kripto para borsası Coincheck, üç kripto para birimini işlem listesinden kaldırma sebebinin anonimite olduğunu belirtti. Yani bu paraları kimlerin kullandığının bilinme ihtimali düşük görülüyor.

Japan Times'ın haberine göre, Monero (XMR), Zcash (ZEC) ve Dash (DASH) adlı kripto paraların alım satım işlemlerinde işlem sahibinin bulunma ihtimalinin imkansıza yakın olduğunu belirten şirket, cüzdanlarda kalan meblağları da sabit ücretle satın almayı teklif edecek.

Siber güvenlik uzmanları ise Coincheck'in kısa süre önce yaşadığı talihsiz hack olayında çalınan NEM paraların çoktan karanlık internette (darknet) kullanıldığını belirttiler.

Coincheck, soygun sonrasında 440 milyon dolarlık NEM'i mağdur müşterilerine vereceğini açıklamıştı.