Geleneksel finans şirketi Monex Group Inc, 33,6 milyon dolar karşılığında kripto para borsası Coincheck’i satın alıyor.

Japonya’nın en büyük üçüncü çevrimiçi finansal aracılık şirketi Monex, 16 Nisan’da Coincheck hisselerinin tümünü satın alacağını duyurdu.

Coincheck, bu yılın başında kapsamlı bir siber saldırıya uğramış ve müşterilerinin toplam 530 milyon dolar değerindeki kripto parası çalınmıştı. Bu olayın ardından Japonya, kripto para borsalarına yönelik düzenlemelerini sıkılaştırmıştı.

BİTCOİN SOYGUNUNDAN ÖNCE UYARMIŞ: 530 MİLYON DOLAR UÇTU!

ÇALDIRDIĞI 530 MİLYON DOLARIN HESABINI VERECEK

Japonya Finansal Servisler Kurumu, bugün iki kripto para borsasına operasyonlarını durdurmasını, bir diğerine ise operasyonlarını sürdürürken hızlı iyileştirmeler yapmasını emretti. Kurum sözcüsü, Monex çatısı altına girecek Coincheck’in yakın gelecekte müşteri güvenliği ve kara para aklamaya karşı verimli yönetim sistemleri geliştirip geliştirmediğinin yakından takip edileceğini söyledi.

Monex CEO’su Oki Matsumoto, gelecekte Coincheck’i halka açmayı planladıklarını açıkladı.

500 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARA İADE EDİLECEK!