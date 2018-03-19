Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Turgutlu yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Onur Avcı yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, savrularak yol kenarındaki su menfezine düştü.
Kazada, araç sürücüsü Onur Avcı ile eşi Cemile Avcı olay yerinde, 1 yaşındaki çocukları Buğra Avcı ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre; araçta bulunan ve durumu ağır olan diğer yaralı Fadime Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı aileden 3 kişinin ölümü, yürekleri dağladı.
ANNE-OĞUL AYNI TABUTTA
Kazada hayatını kaybeden bir yaşındaki Buğra Avcı ile annesi Cemile Avcı için memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Işıklar Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazında anne ve oğlunun cenazeleri aynı tabuta konuldu.
Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu toprağa verilmek üzere mahalle mezarlığına götürüldü. Aynı kazada hayata gözlerini yuman baba Onur Avcı'nın cenazesinin ise memleketi Bursa'nın Yenice Mahallesi'nde yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Cenaze törenine, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Cemile Avcı'nın babası Mehmet Öztürk, annesi Hatice Öztürk, kardeşi Yavuz Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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