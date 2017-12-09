Bölgedeki BM Barış Gücü Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kivu bölgesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda, çok sayıda BM Barış Gücü görevlisinin öldüğünü ve yaralandığını söyleyerek, "Düşüncelerimiz, dualarımız meslektaşlarımız ve aileleriyle" ifadesini kullandı ve süren saldırı için olay yerine tıbbi yardım istedi.

Ayrıca saldırıda 15 BM Barış Gücü görevlisinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı yine Lacroix'in paylaşımlarında yer aldı. "Saldırıda hayatını kaybeden 15 görevlinin onurlandırıyoruz. 112 binin üzerinde kadın ve erkek daha iyi bir yaşama sahip olmaları için görevimizi yapıyoruz. Ailelerini düşünüyoruz ve hizmetleri ile fekarlıklarına minnettarız" dedi.

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