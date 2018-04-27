Colchester United - Swindon Town maçı heyecanı

Colchester United ve Swindon Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Colchester United 61 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Swindon Town 64 puanda ve 9. sırada. Colchester United son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Swindon Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 321 kodlu maçı oynayanlar; Colchester United galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Swindon Town galibiyet oranı 2.70. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Colchester United son haftadaki Rochdale müsabasında 1-2 yenildi.

Swindon Town, Shrewsbury Town karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Colchester United, 30 gol attı ve 23 gol yedi.

Swindon Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Swindon Town, 38 gol atarken 29 gol yedi.