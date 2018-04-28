Colchester United - Swindon Town maçı heyecanı

Colchester United ve Swindon Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 61 puanlı Colchester United 11. sırada bulunuyor, Swindon Town 64 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Colchester United, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Swindon Town, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 321. İddaa'da Colchester United kazanır 2.10, berabere biter 3.00, Swindon Town kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Colchester United son haftadaki Rochdale müsabasında 1-2 yenildi.

Swindon Town ise Shrewsbury Town maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Colchester United, 30 gol attı ve 23 gol yedi.

Swindon Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Swindon Town, 38 gol atarken 29 gol yedi.