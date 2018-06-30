Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Casablanca'yı kaleme aldı. Atlas Okyanusu kıyısında tepeye kurulan bir Berberi köyü olarak başlamış bu şehrin hikâyesi. Sonra Portekizliler tarafından yakılmış, CasaBranca adıyla yeniden kurulmuş. 18. yüzyıl sonlarında ise İspanyol tüccarlar ve diğer ülkelerden gelen Avrupalılar gelip yerleşmişler. Şehre “beyaz ev” anlamına gelen Casablanca adını verende İspanyollar...

Fas ve Casablanca pek çok filme ev sahipliği yapmış; Casablanca, Çölde Çay ve Babil ilk akla gelenler. Ama İslam, Fransız, İspanyol ve Afrika kültürlerinin sentezi olan bu topraklara yalnızca yönetmenler değil tüm Batı dünyası büyük ilgi gösteriyor. Yıllar içinde farklı kültürlerin kendi izlerini bıraktığı bir yer çünkü... Camilerde İslam’ın, bahçe ve çeşmelerde Endülüs İspanya’sının, mimaride Fransızların etkilerini görebilirsiniz. Fas diğer Afrika ülkelerinden çok farklı; zıtlıklar, farklı kimlikler, diller ve inançlar burada bir arada. Ülkenin nüfusu Araplar ve yerli halk Berberilerden oluşuyor, ama Hıristiyan ve Musevilerde yaşıyor. Okyanusun hemen kıyısındaki Kral 2. Hasan Camii, sahil boyunca uzanan ünlü La Corniche Bulvarı, lezzetli Arap-Fas mutfağı, bin bir çeşit baharat, çöl, yılan oynatıcılar, hikâye anlatıcılar, sıcakkanlı insanlar... İşte size Casablanca!

ÜNLÜ FİLMİ YAŞAYIN

Ama Casablanca denince önce, sinema tarihinin en etkileyici aşk filmlerinden olan 1942 tarihli Casablanca gelir akla. Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman’ın oynadığı filmin hikâyesi, 2.Dünya Savaşı’nın en karanlık günlerinde geçiyor: Casablanca, Hitler’den kaçanların Kuzey Afrika’daki en önemli durağı, Amerika’ya gidişin biletidir. Çek direniş örgütü lideri Viktor Laszlo da buraya sığınmıştır. Önce Lizbon’a, oradan Amerika’ya kaçmak istemektedir. Tek umudu, şehrin en ünlü barı Rick’s Cafe Americain’in sahibi Rick’tir. Çünkü kaçış için gerekli pasaportlar bir tek ondadır. Victor’un karısı Ilsa ise Rick’in unutamadığı eski aşkıdır... Şehirlerin kimliğini oluşturan özellikler meydanları, tarihi yapıları, mimarileri olduğu kadar insanları ve hikâyeleridir. Casablanca’yı unutulmaz yapan, birazda bu ünlü filmdir.

FRANSA’NIN İNCİSİ: MENTON!

BEACH CLUB’LARLA CORNICHE’TE

Casablanca halkı şehre kısaca “Casa” diyor. Havaalanından şehir merkezine doğru giderken gördüğünüz görkemli villalar, çok zengin bir şehre adım attığınızı hissettiriyor. Gerçekten de Casablanca, Fas’ın ticaret ve sanayi başkenti olarak hayli zengin. Görkemli parkları, yeşil alanları var. Eskişehir Medina bölgesi ve dünyanın en büyük 3’üncü camisi olan Kral 2. Hasan Camii hayranlık uyandırıyor. 1993’te ibadete açılan ve minaresi, kubbeleri, avlusu, çinileriyle İslam kültürünü yansıtan caminin mimarı ise bir Fransız. La Corniche Bulvarı da şehrin en turistik yerlerinden. Eğlence burada; uzun kumsal boyunca şık oteller, beach club’lar, restoranlar sıralanıyor.

MAHZUN PRENSESLERİN ÜLKESİ MONAKO!

SEYAHAT NOTLARI

- Şehir içi ulaşımda taksi kullanın; güvenli ve ucuz.

- Yahudi Mahallesi Mellah’taki sinagogu görün.

- Meydanlarda akşamları kurulantezgâhlarda geleneksel “tagine” yemeklerinin ve kuskusun tadına bakın. Tagine, bizim güveç benzeri bir pişirme kabı.

- Alışverişte pazarlık yapın.