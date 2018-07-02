Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı

Colinfurze ismiyle sosyal medyada çılgın deney videoları paylaşan adam, yeni videosunda yine sıra dışı bir tasarıma imza attı! İngiliz fenomen bu sefer de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı yaptı