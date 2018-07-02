SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı

02.07.2018 - 08:09 | Güncelleme:

Colinfurze ismiyle sosyal medyada çılgın deney videoları paylaşan adam, yeni videosunda yine sıra dışı bir tasarıma imza attı! İngiliz fenomen bu sefer de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı yaptı

  • 1 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    1 | 146

    Colinfurze ismiyle YouTube'da fenomen olan adam, yeni videosunda yine sıra dışı bir tasarıma imza attı!

  • 2 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    2 | 146

    Genç adam, İngiltere'nin yağışlı havasına kendince çözüm bularak garajın önündeki boş alan için açılıp kapanabilir çatı tasarladı. 

  • 3 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    3 | 146

    Açık havayı seven ama yağmurdan pek haz etmeyen adam sürgülü çatı için ilk önce garajının çatısını söktü. 

  • 4 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    4 | 146
  • 5 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    5 | 146
  • 6 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    6 | 146
  • 7 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    7 | 146
  • 8 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    8 | 146
  • 9 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    9 | 146
  • 10 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    10 | 146
  • 11 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    11 | 146

    Çatıyı raylı yapabilmek için garajın kenarlarına demir çubuklar monte etti. 

  • 12 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    12 | 146

    Garajın üzerini kapamak için su geçirmeyen bir malzemeden çatı yaptı. 

  • 13 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    13 | 146
  • 14 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    14 | 146
  • 15 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    15 | 146

    Bahçe boşluğunu kapamak için demirden çubuklar kesip yerleştirdi. 

  • 16 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    16 | 146
  • 17 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    17 | 146
  • 18 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    18 | 146

    Çatının kenarlarını kırmızıya boyadı. 

  • 19 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    19 | 146
  • 20 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    20 | 146
  • 21 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    21 | 146
  • 22 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    22 | 146
  • 23 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    23 | 146

    Sürgü için mekanizmayı tasarladı. 

  • 24 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    24 | 146
  • 25 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    25 | 146
  • 26 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    26 | 146
  • 27 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    27 | 146

    Açık alanda çatı için demir çubukları kaynakla birbirine bağladı.

  • 28 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    28 | 146

    Ardından boyadı.

  • 29 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    29 | 146

    Arkadaşıyla dikdörtgen biçimindeki demir iskeleti çatıya taşıdı. 

  • 30 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    30 | 146
  • 31 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    31 | 146
  • 32 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    32 | 146
  • 33 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    33 | 146
  • 34 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    34 | 146

    Üzerine çatıyı yerleştirdi. 

  • 35 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    35 | 146

    Çatının düğmeye basınca açılıp kapanabilmesi için mekanizma hazırladı. 

  • 36 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    36 | 146
  • 37 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    37 | 146
  • 38 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    38 | 146
  • 39 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    39 | 146

    Mekanizmanın denemesini yaptı ancak tasarımında ipler üst üste biniyordu. Bu nedenle daha farklı bir silindir kullandı. 

  • 40 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    40 | 146
  • 41 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    41 | 146
  • 42 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    42 | 146

    Fenomen adam çatı tasarlamakla kalmadı, yağmur sensörlü bir çatı inşa etti. Böylelikle yağmur yapar yağmaz çatı kendiliğinden kapanacaktı! 

  • 43 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    43 | 146

    İşte açılıp kapanabilen çatının son hali! 

  • 44 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    44 | 146
  • 45 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    45 | 146
  • 46 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    46 | 146
  • 47 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    47 | 146

    SEYİR HALİNDE JAKUZİ VE BARBEKÜ KEYFİ

    1989 model BMW3 serisi bir otomobili tüm boşlukları kapanacak şekilde kaynaklayan adam, otomobili suyla doldurdu.

  • 48 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    48 | 146

    Bagaj kısmına koyduğu ızgarayla da et pişirdi.

  • 49 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    49 | 146

    Otomobilini kaynakladıktan sonra yapay çim ile kaplayan adam otomobiline bahçe görünümü kazandırdı.

  • 50 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    50 | 146

    Suyla birlikte tonlarca ağırlığa ulaşan otomobili çalıştıran çılgın adam, arkadaşıyla birlikte keyifli bir yolculuk yaptı.

  • 51 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    51 | 146

    Seyir eden otomobilden, sabunla köpüren sudan etrafa kabarcıklar halinde köpükler düştü.

  • 52 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    52 | 146

    O anları fotoğraf ve video kaydına alan çılgın insanlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

  • 53 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    53 | 146

    İşte otomobilin suyla doldurulma aşamasında kayda geçen fotoğraflar...

  • 54 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    54 | 146
  • 55 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    55 | 146
  • 56 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    56 | 146
  • 57 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    57 | 146
  • 58 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    58 | 146
  • 59 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    59 | 146
  • 60 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    60 | 146
  • 61 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    61 | 146
  • 62 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    62 | 146
  • 63 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    63 | 146
  • 64 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    64 | 146
  • 65 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    65 | 146
  • 66 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    66 | 146
  • 67 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    67 | 146
  • 68 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    68 | 146
  • 69 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    69 | 146
  • 70 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    70 | 146
  • 71 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    71 | 146
  • 72 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    72 | 146
  • 73 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    73 | 146
  • 74 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    74 | 146
  • 75 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    75 | 146
  • 76 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    76 | 146
  • 77 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    77 | 146
  • 78 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    78 | 146
  • 79 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    79 | 146
  • 80 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    80 | 146
  • 81 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    81 | 146
  • 82 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    82 | 146
  • 83 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    83 | 146
  • 84 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    84 | 146
  • 85 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    85 | 146
  • 86 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    86 | 146
  • 87 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    87 | 146
  • 88 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    88 | 146
  • 89 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    89 | 146
  • 90 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    90 | 146
  • 91 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    91 | 146
  • 92 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    92 | 146
  • 93 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    93 | 146
  • 94 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    94 | 146
  • 95 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    95 | 146
  • 96 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    96 | 146
  • 97 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    97 | 146
  • 98 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    98 | 146
  • 99 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    99 | 146
  • 100 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    100 | 146
  • 101 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    101 | 146
  • 102 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    102 | 146
  • 103 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    103 | 146
  • 104 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    104 | 146
  • 105 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    105 | 146
  • 106 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    106 | 146
  • 107 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    107 | 146
  • 108 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    108 | 146
  • 109 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    109 | 146
  • 110 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    110 | 146
  • 111 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    111 | 146
  • 112 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    112 | 146
  • 113 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    113 | 146
  • 114 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    114 | 146
  • 115 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    115 | 146
  • 116 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    116 | 146
  • 117 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    117 | 146
  • 118 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    118 | 146
  • 119 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    119 | 146
  • 120 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    120 | 146
  • 121 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    121 | 146
  • 122 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    122 | 146

    BİSİKLETİNDEN SEYİR HALİNDE 1000 HAVAİ FİŞEK FIRLATTI

    Özel tasarım bisiklete 1000 adet havai fişek yükleyen adam hareket halindeyken hepsini ateşledi.

  • 123 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    123 | 146

    Kendini emniyete alan çılgın adam 1000 roketin ateşlenmesini ve fişeklerin patlamasını değişik açılardan kameraya kaydetti.

  • 124 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    124 | 146
  • 125 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    125 | 146
  • 126 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    126 | 146
  • 127 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    127 | 146
  • 128 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    128 | 146
  • 129 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    129 | 146
  • 130 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    130 | 146
  • 131 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    131 | 146
  • 132 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    132 | 146
  • 133 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    133 | 146
  • 134 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    134 | 146
  • 135 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    135 | 146
  • 136 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    136 | 146
  • 137 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    137 | 146
  • 138 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    138 | 146
  • 139 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    139 | 146

    ÇORAPLARINI ROKETLE ÇIKARDI

    Çılgın YouTube kullanıcısı Colin Furze, ayağındaki çorabı çıkartmak için roket kullandı.

  • 140 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    140 | 146

    İşte o anlar...

  • 141 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    141 | 146
  • 142 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    142 | 146
  • 143 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    143 | 146
  • 144 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    144 | 146
  • 145 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    145 | 146
  • 146 Fenomen adam bu kez de bahçesi için açılıp kapanabilir çatı tasarladı
    146 | 146

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X