Colinfurze ismiyle YouTube'da fenomen olan adam, yeni videosunda yine sıra dışı bir tasarıma imza attı!
Genç adam, İngiltere'nin yağışlı havasına kendince çözüm bularak garajın önündeki boş alan için açılıp kapanabilir çatı tasarladı.
Açık havayı seven ama yağmurdan pek haz etmeyen adam sürgülü çatı için ilk önce garajının çatısını söktü.
Çatıyı raylı yapabilmek için garajın kenarlarına demir çubuklar monte etti.
Garajın üzerini kapamak için su geçirmeyen bir malzemeden çatı yaptı.
Bahçe boşluğunu kapamak için demirden çubuklar kesip yerleştirdi.
Çatının kenarlarını kırmızıya boyadı.
Sürgü için mekanizmayı tasarladı.
Açık alanda çatı için demir çubukları kaynakla birbirine bağladı.
Ardından boyadı.
Arkadaşıyla dikdörtgen biçimindeki demir iskeleti çatıya taşıdı.
Üzerine çatıyı yerleştirdi.
Çatının düğmeye basınca açılıp kapanabilmesi için mekanizma hazırladı.
Mekanizmanın denemesini yaptı ancak tasarımında ipler üst üste biniyordu. Bu nedenle daha farklı bir silindir kullandı.
Fenomen adam çatı tasarlamakla kalmadı, yağmur sensörlü bir çatı inşa etti. Böylelikle yağmur yapar yağmaz çatı kendiliğinden kapanacaktı!
İşte açılıp kapanabilen çatının son hali!
SEYİR HALİNDE JAKUZİ VE BARBEKÜ KEYFİ
1989 model BMW3 serisi bir otomobili tüm boşlukları kapanacak şekilde kaynaklayan adam, otomobili suyla doldurdu.
Bagaj kısmına koyduğu ızgarayla da et pişirdi.
Otomobilini kaynakladıktan sonra yapay çim ile kaplayan adam otomobiline bahçe görünümü kazandırdı.
Suyla birlikte tonlarca ağırlığa ulaşan otomobili çalıştıran çılgın adam, arkadaşıyla birlikte keyifli bir yolculuk yaptı.
Seyir eden otomobilden, sabunla köpüren sudan etrafa kabarcıklar halinde köpükler düştü.
O anları fotoğraf ve video kaydına alan çılgın insanlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
İşte otomobilin suyla doldurulma aşamasında kayda geçen fotoğraflar...
BİSİKLETİNDEN SEYİR HALİNDE 1000 HAVAİ FİŞEK FIRLATTI
Özel tasarım bisiklete 1000 adet havai fişek yükleyen adam hareket halindeyken hepsini ateşledi.
Kendini emniyete alan çılgın adam 1000 roketin ateşlenmesini ve fişeklerin patlamasını değişik açılardan kameraya kaydetti.
ÇORAPLARINI ROKETLE ÇIKARDI
Çılgın YouTube kullanıcısı Colin Furze, ayağındaki çorabı çıkartmak için roket kullandı.
İşte o anlar...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.