2004'te başrolünde Tom Cruise ile izlediğimiz Collateral'ın dizi versiyonu 9 Mart'ta Netflix'te yayınlandı. Mini bir dizi olarak yayınlanan Collateral 4 bölümden oluşuyor. Mini dizide dedektif DI Kip Glaspie’yi Carrey Mulligan canlandırıyor. Ayrıca July Namir, Billie Piper, Nicola Walker ve John Simm gibi isimleri de görüyoruz.

"KIRIKKALE DÜNYANIN EN BERBAT YERİ"

Dizide, Sam ve Berna'nın konuştuğu sahnede, Berna çocukluğunun Kırıkkale'de geçtiğini söylüyor. Her sabah Türkiye'de uyanmadığı için şükrettiğini söyleyen Berna, Kırıkkale için dünyanın en berbat yeri olduğunu söylüyor.

COLLATERAL HAKKINDA

Tetikçinin Gecesi (özgün ad: Collateral) 2004 yapımlı Akademi Ödülü adayı gerilim filmidir. Filmin yönetmeni Michael Mann'dır ki Michael Mann aynı zamanda filmin yapımcıları arasında da yer almaktadır, filmin diğer yapımcısı ise Julie Richardson'dur. Senaristleri arasındaysa Michael Mann ve Frank Darabont'un isimleri geçmemektedir. Filmin senaristlerinden Stuart Beattie'nin ismi geçmektedir.

Film birçok eleştirmenler tarafından olumlu eleştiri aldı. Eleştirmenlerin 86% kadar büyük bir bölümü filme iyi tepkilerini gösterdiler. Filmin başrol oyuncuları Tom Cruise ve Jamie Foxx'un ise performansları oldukça beğenildi ki aynı zamanda Jamie Foxx, En İyi yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülünede aday gösterildi.

2005 ASCAP Film ve Televizyon Müzik Ödülleri

Kazandı - Gişe birinci film— James Newton Howard, Antonio Pinto

2005 Akademi Ödülleri (Oscar)

Adaylık - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü — Jamie Foxx

Adaylık - En iyi Kurgu — Jim Miller, Paul Rubell

2005 Saturn Ödülleri

Adaylık - En iyi aktör Saturn Ödülü — Tom Cruise

Adaylık - En iyi yönetmen Saturn Ödülü — Michael Mann

Adaylık - En iyi Aksiyon/Macera/Gerilim Filmo Saturn Ödülü

Adaylık - En iyi Senaryo Saturn Ödülü — Stuart Beattie

2005 American Society of Cinematographers

Adaylık - En iyi Sinema filmi arvişlemesi — Dion Beebe, Paul Cameron

2005 BAFTA Film Ödülleri

Kazandı - En iyi Görüntü yönetmeni — Dion Beebe, Paul Cameron

2005 Black Reel Ödülleri

Kazandı - En iyi yardımcı erkek oyuncu — Jamie Foxx

Adaylık - En iyi yardımcı kadın oyuncu — Jada Pinkett Smith

2005 Altın Küre Ödülleri

Adaylık -En İyi yardımcı erkek oyuncu - Jamie Foxx

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