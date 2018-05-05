Colo_Colo - CD Everton maçı ne zaman?

Şili Premier Lig maçında Colo_Colo ile CD Everton, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:30. 20 puanlı Colo_Colo 4. sırada bulunuyor, CD Everton 7 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Colo_Colo, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. CD Everton, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 608. İddaa'da Colo_Colo kazanır 1.35, berabere biter 3.60, CD Everton kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Colo_Colo önceki hafta CD Everton mücadelesinde 4-0 kazandı.

CD Everton ise Colo_Colo karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Colo_Colo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Colo_Colo, kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

CD Everton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. CD Everton, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.