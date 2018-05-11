Colo_Colo - Deportes Iquique maçı rakamları

Şili Premier Lig maçında Colo_Colo ile Deportes Iquique, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. 23 puanlı Colo_Colo 4. sırada bulunuyor, Deportes Iquique 12 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Colo_Colo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportes Iquique, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 161 kodlu maçı oynayanlar; Colo_Colo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportes Iquique galibiyet oranı 0.00.

Colo_Colo son hafta oynanan Palestino maçında 1-2 kazandı.

Deportes Iquique ise Audax Italiano karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Colo_Colo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Colo_Colo, kendi sahasında 12 gol attı, 5 gol yedi.

Deportes Iquique, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Deportes Iquique, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.