Colo_Colo - Union La Calera düellosu

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Colo_Colo, 29 Mayıs 2018 Salı günü Union La Calera takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Colo_Colo 24 puanla 6. sırada, Union La Calera 28 puanla 3. sırada bulunuyor. Colo_Colo son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Union La Calera, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 380 kodlu maçı oynayanlar; Colo_Colo galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Union La Calera galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Colo_Colo son hafta oynanan San Luis De Quillota maçında 0-1 kazandı.

Union La Calera, Santiago Wanderers karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Colo_Colo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Colo_Colo, kendi sahasında 12 gol attı, 5 gol yedi.

Union La Calera, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Union La Calera, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.