Colon - River Plate sahaya çıkıyor

Colon ve River Plate, 08 Mayıs 2018 Salı günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:15. Colon 37 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken River Plate 38 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Colon, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. River Plate son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 646 kodlu maçı oynayanlar; Colon galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 2.90, River Plate galibiyet oranı 1.80. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Colon son hafta oynanan River Plate maçında 0-0 berabere kaldı.

River Plate ise Colon karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Colon, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 11 gol yedi.

River Plate, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. River Plate, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.