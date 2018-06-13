Colorado Rapids - Chicago Fire rakamlar

ABD MLS maçında Colorado Rapids ile Chicago Fire, 14 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. Colorado Rapids 8 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken Chicago Fire 18 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Chicago Fire, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 456. İddaa'da Colorado Rapids kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Chicago Fire kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Colorado Rapids son haftadaki Los Angeles Galaxy müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Chicago Fire, Philadelphia Union karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Colorado Rapids, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 11 gol yedi.

Chicago Fire ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chicago Fire, 8 gol atarken 12 gol yedi.