Colorado Rapids - Minnesota Stars maçı heyecanı

Colorado Rapids ve Minnesota Stars, 24 Haziran 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. Colorado Rapids 9 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken Minnesota Stars 16 puanda ve 17. sırada. Colorado Rapids son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Minnesota Stars, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 197. İddaa'da Colorado Rapids kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Minnesota Stars kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Colorado Rapids son haftadaki Seattle Sounders müsabasında 3-0 yenildi.

Minnesota Stars, San Jose Earthquakes karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Colorado Rapids, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Colorado Rapids, kendi sahasında 14 gol attı, 13 gol yedi.

Minnesota Stars, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Minnesota Stars, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.