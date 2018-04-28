Colorado Rapids - Orlando City maçı ne zaman?

Colorado Rapids ve Orlando City, 29 Nisan 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:00. Colorado Rapids 8 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Orlando City 13 puanda ve 4. sırada. Colorado Rapids son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Orlando City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 643. İddaa'da Colorado Rapids kazanır 1.80, berabere biter 3.30, Orlando City kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Colorado Rapids son hafta oynanan Houston 1836 maçında 1-1 berabere kaldı.

Orlando City, DC United karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Colorado Rapids, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

Orlando City, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Orlando City 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.