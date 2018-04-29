Colorado Rapids - Orlando City maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Colorado Rapids, 29 Nisan 2018 Pazar günü Orlando City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. 8 puanlı Colorado Rapids 15. sırada bulunuyor, Orlando City 13 puana sahip ve 6. sırada. Colorado Rapids son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Orlando City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 643 kodlu maçı oynayanlar; Colorado Rapids galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.30, Orlando City galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Colorado Rapids son haftadaki Houston 1836 müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Orlando City ise DC United karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Colorado Rapids, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Colorado Rapids, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Orlando City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Orlando City, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.