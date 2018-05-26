Colorado Rapids - Portland Timbers karşılaşma önü

ABD MLS maçında Colorado Rapids ile Portland Timbers, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:00. Colorado Rapids 8 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken Portland Timbers 17 puanda ve 10. sırada. Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Portland Timbers, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 220 kodlu maçı oynayanlar; Colorado Rapids galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.20, Portland Timbers galibiyet oranı 2.30. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Colorado Rapids önceki hafta Seattle Sounders mücadelesinde 3-0 yenildi.

Portland Timbers ise Vancouver Whitecaps maçında 2-1 kazandı.

Colorado Rapids, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Colorado Rapids, kendi sahasında 9 gol attı, 6 gol yedi.

Portland Timbers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Portland Timbers, 7 gol atarken 12 gol yedi.