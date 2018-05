Colorado Rapids - RB New York sahaya çıkıyor

Colorado Rapids ve RB New York, 13 Mayıs 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. Colorado Rapids 8 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken RB New York 15 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. RB New York, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 382 kodlu maçı oynayanlar; Colorado Rapids galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, RB New York galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Colorado Rapids son hafta oynanan Los Angeles Galaxy maçında 0-0 berabere kaldı.

RB New York, Salt Lake karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Colorado Rapids, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Colorado Rapids, kendi sahasında 8 gol attı, 4 gol yedi.

RB New York ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. RB New York, 6 gol atarken 7 gol yedi.