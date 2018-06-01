Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps sahaya çıkıyor

Colorado Rapids ve Vancouver Whitecaps, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. Maç öncesi Colorado Rapids 8 puanla 23. sırada, Vancouver Whitecaps 17 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 185. İddaa'da Colorado Rapids kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Vancouver Whitecaps kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Colorado Rapids son haftadaki Seattle Sounders müsabasında 3-0 yenildi.

Vancouver Whitecaps ise Portland Timbers maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Colorado Rapids, 11 gol attı ve 9 gol yedi.

Vancouver Whitecaps, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vancouver Whitecaps 8 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.