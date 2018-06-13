Columbus Crew - Atlanta United düellosu

Columbus Crew ve Atlanta United, 14 Haziran 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:30. Maç öncesi Columbus Crew 27 puanla 5. sırada, Atlanta United 30 puanla 1. sırada bulunuyor. Columbus Crew son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Atlanta United, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Columbus Crew kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Atlanta United sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Columbus Crew son haftadaki New York City FC müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Atlanta United ise Toronto FC karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Columbus Crew, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Columbus Crew, kendi sahasında 19 gol attı, 12 gol yedi.

Atlanta United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Atlanta United, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.