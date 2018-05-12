Columbus Crew - Chicago Fire karşılaşma önü

ABD MLS maçında Columbus Crew ile Chicago Fire, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:30. 18 puanlı Columbus Crew 6. sırada bulunuyor, Chicago Fire 11 puana sahip ve 13. sırada. Columbus Crew son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Chicago Fire son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 378. İddaa'da Columbus Crew kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Chicago Fire kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Columbus Crew son hafta oynanan New York City FC maçında 2-2 berabere kaldı.

Chicago Fire ise Houston 1836 karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Columbus Crew, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Columbus Crew, kendi sahasında 12 gol attı, 8 gol yedi.

Chicago Fire, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Chicago Fire, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.