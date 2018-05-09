Columbus Crew - Philadelphia Union maçı öncesi rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Columbus Crew, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Philadelphia Union takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:30. Columbus Crew 15 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Philadelphia Union 8 puanda ve 19. sırada. Columbus Crew, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Philadelphia Union, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 524. İddaa'da Columbus Crew kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Philadelphia Union kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Columbus Crew önceki hafta New York City FC mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Philadelphia Union, Orlando City karşılaşmaında 6-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Columbus Crew, 11 gol attı ve 8 gol yedi.

Philadelphia Union, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Philadelphia Union 0 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.