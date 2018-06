Columbus Crew - RB New York karşılaşma önü

ABD MLS maçında Columbus Crew ile RB New York, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:00. Columbus Crew 26 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken RB New York 22 puanda ve 6. sırada. Columbus Crew, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. RB New York, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 242 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Columbus Crew kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, RB New York sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Columbus Crew önceki hafta New York City FC mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

RB New York, DC United karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Columbus Crew, 18 gol attı ve 11 gol yedi.

RB New York, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RB New York 12 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.