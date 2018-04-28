Columbus Crew - San Jose Earthquakes maçı istatistikleri

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Columbus Crew, 29 Nisan 2018 Pazar günü San Jose Earthquakes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:30. Maç öncesi Columbus Crew 11 puanla 8. sırada, San Jose Earthquakes 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Columbus Crew son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. San Jose Earthquakes, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 429. İddaa'da Columbus Crew kazanır 1.40, berabere biter 3.75, San Jose Earthquakes kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Columbus Crew önceki hafta New York City FC mücadelesinde 4-1 yenildi.

San Jose Earthquakes ise Kansas City Wizards karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Columbus Crew, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Columbus Crew, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

San Jose Earthquakes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. San Jose Earthquakes, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.