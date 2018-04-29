Columbus Crew - San Jose Earthquakes maçı istatistikleri

Columbus Crew ve San Jose Earthquakes, 29 Nisan 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:30. Maç öncesi Columbus Crew 11 puanla 9. sırada, San Jose Earthquakes 5 puanla 20. sırada bulunuyor. Columbus Crew, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. San Jose Earthquakes, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 429 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Columbus Crew kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.00, San Jose Earthquakes sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Columbus Crew önceki hafta New York City FC mücadelesinde 4-1 yenildi.

San Jose Earthquakes ise Kansas City Wizards karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Columbus Crew, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

San Jose Earthquakes, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Jose Earthquakes 5 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.