Columbus Crew - Toronto FC düellosu

ABD MLS maçında Columbus Crew ile Toronto FC, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. Columbus Crew 25 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Toronto FC 10 puanda ve 18. sırada. Columbus Crew son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Toronto FC, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 318. İddaa'da Columbus Crew kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Toronto FC kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Columbus Crew son haftadaki Toronto FC müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Toronto FC, Columbus Crew karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Columbus Crew, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Columbus Crew, kendi sahasında 15 gol attı, 8 gol yedi.

Toronto FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toronto FC, 3 gol atarken 11 gol yedi.