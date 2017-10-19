Çölyak hastalığında rapor süresi 2 yıla çıkarılıyor

Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Nedenlerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalara Sağlanabilecek Yardımların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kurum ve sivil toplum örgütlerini dinlemeye devam ediyor.
AA'nın haberine göre; SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Vekili Özderyol, komisyona yaptığı sunumda, çölyak hastalığının bütün tetkiklerinin ödeme kapsamında olduğunu anımsattı.
Bu hastalıkta tanının, ince bağırsak duvarında yapılacak biyopsi sonucu konulduğuna işaret eden Özderyol, daha önce rapor çıkarılıp, bunlara ödeme yapıldığını söyledi. Daha sonra bunu değiştirerek nakit ödeme yöntemine geçtiklerini ifade eden Özderyol, "Hasta önce rapor çıkarıyor, buna istinaden malzemelerini eczaneden ya da başka yerden temin ediyor, onun faturasıyla kuruma gelip sonra da şahsa, belirtilen gramın karşılığı tutarı ödüyorduk. Bunun sürdürülebilirliğinin çok olmadığını idrak etmemiz sonucu bunları nakdi ödemeye çevirdik." diye konuştu.
Özderyol, nakdi ödemeleri 2015'te yüzde 50 oranında artırdıklarını belirterek, çölyak hastalığı nedeniyle hastaneye gelen kişiden katılım payı almadıklarını anlattı.
Bu yıl itibarıyla kuruma 22 bin kişi raporuyla başvurduğunu, 20,5 milyon liralık ödeme yaptıklarını bildiren Özderyol, raporların geçerlilik süresini 1 yıldan 2 yıla çıkarmayı düşündüklerini söyledi.
Özderyol, yılda en az bir kez bu hastaların kontrol edilebilmesi için 1 yıllık süreyi koyduklarını ifade ederek, "Kurumumuz artık 2 yıla çıkarma konusunda hemfikir. Çok kısa sürede raporların geçerlilik süresini 2 yıl yapacağız, bir kez rapor çıkarıldığında 2 yıl geçerli olacak. Eğer hastalarımız raporlarını teslim etme aşamasında geçerli cep telefonu verirlerse, raporların bitiş tarihlerini SMS üzerinden bilgilendirecek şekilde altyapı çalışmamız var." dedi.
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