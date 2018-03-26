Beşiktaşlı taraftarlar önceki gün oynanan Portekiz-Mısır maçında Real Madrid’in süperstarı Cristiano Ronaldo’ya “Come to Beşiktaş” çağrısı yaptı. Karşılaşma öncesinde sahaya yakın bir bölümde ısınan CR7’ye bu isteklerini tekrarlayan Siyah-Beyazlılar, maalesef seslerini duyuramadılar.

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