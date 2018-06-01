Comerciantes Unidos - Sport Rosario düellosu

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Comerciantes Unidos, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Sport Rosario takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 3 puanlı Comerciantes Unidos 13. sırada bulunuyor, Sport Rosario 3 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Comerciantes Unidos, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sport Rosario son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 253. İddaa'da Comerciantes Unidos kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sport Rosario kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Comerciantes Unidos önceki hafta Sport Rosario mücadelesinde 3-0 yenildi.

Sport Rosario ise Comerciantes Unidos karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Comerciantes Unidos, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Sport Rosario, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Rosario 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.