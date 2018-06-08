Comerciantes Unidos - Sporting Cristal maçı rakamları

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Comerciantes Unidos, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Sporting Cristal takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. Comerciantes Unidos 4 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Sporting Cristal 10 puanda ve 2. sırada. Comerciantes Unidos son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Sporting Cristal, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 239. İddaa'da Comerciantes Unidos kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sporting Cristal kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Comerciantes Unidos son haftadaki Sport Rosario müsabasında 3-0 yenildi.

Sporting Cristal ise Universitario karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Comerciantes Unidos, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Sporting Cristal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Cristal, 2 gol atarken 1 gol yedi.