Her zaman vermenin almaktan daha iyi olduğu söylenir. Peki, gerçekten öyle mi? Cömertliğin bizim için iyi olduğunun bilimsel kanıtı yetersiz olsa da bencilliğin faydaları oldukça açıktır. Bununla birlikte, son zamanlarda Nature Communications'da yayınlanan nörolojik bir çalışma, cömertliğin biyolojik bir gerçek olabileceğini açıkladı.
Çalışma, cömertliğin küçük veya yalnızca hayal edilmiş olsa bile, insanların mutluluk duygularını artırdığını ve beynindeki faaliyeti değiştirdiğini gösteriyor.
Zürih Üniversitesi'nden ve başka yerden bilim insanları, 50 kadın ve erkeğin o anki ruhsal durumlarıyla ilgili soru formlarını doldurmalarını istedi.
Daha sonraki hafta, o ay için yaklaşık 25 dolar verildi. 50 kişinin yarısına kendileri için harcama yapmaları istendi. Diğer yarısından ise her hafta para harcamak için yeni bir alıcı seçmeleri talimatı verildi. Başka bir deyişle, gönüllülerin yarısı bencil olmayı, diğer yarısı cömert olmayı kabul etti.
Çalışmanın başlangıcında, katılımcılar kendilerine ait parayı sevdikleri birine karşılıksız olarak verirken, beyin taraması yapıldı. Tarama ile katılımcıların beyin faaliyetleri kaydedilerek, bu duruma nasıl tepki verecekleri gözlemlendi.
Ardından araştırmacılar, katılımcılara ruh hallerini, özellikle de mutluluk durumlarını sordu ve sonuçları ilk anketteki cevaplarla karşılaştırdı. Para göndermeyi kabul edenler, kendileri için para harcamak isteyenlerden önemli ölçüde daha mutlu olduklarını bildirdi. Taramaya göre de beyinleri o durumda farklı çalıştı. Kişiler cömert davranırken, beynin fedakarlıkla alakalı bölümünde aktivite gözlendi. Beyin ödül merkezi olarak bilinen kısımın da beynin bir başka kısmı ile daha kolay iletişim kurarak, daha fazla işlevsel bağlantı gösterdiği belirtildi.
Deney kısa sürede yapılmış ve kazanım ile kayıp içeriyor olsa da, araştırmanın yazarı Zürih Üniversitesi'nden Thorsten Kahnt, "Beyinde birisi için güzel bir şeyler yapmak ve kendinizi daha iyi hissetmek arasında mekanik bir bağ oluştuğunu" belirtiyor.
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