Fenerbahçe dergisine konuşan ve 2012 yılında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte görev almadığını söyleyen Comolli, "Bu süreçte çok fazla teklif aldım ancak o tekliflerin hiçbiri beni tam anlamıyla tatmin etmemişti. Buradan teklif geldiğinde de, gerçek anlamda hedeflerimle örtüşen projeler olduğunu gördüm ve çalışmaya geri dönmeye karar verdim. Bunun da ötesinde başkanımız ile bir araya geldim ve onunla sohbet edip, onu yakından tanıma fırsatım oldu. Projelerinden çok etkilendim. Fenerbahçe, gerçek anlamda çok büyük ve güçlü bir camia." dedi.
Daha önce çalıştığı kulüplerde alt yapıya önem vermeleri nedeniyle çalıştığını kaydeden damien Comolli, "Daha önce çalıştığım kulüplerde görevi kabul etme sebebim, kulüplerin altyapıya verdikleri önem ve altyapıya odaklanmaları oldu. Çünkü gelişmeyi ve büyümeyi etkileyen en önemli şey, altyapıyı destekleyen yönetimlere sahip olmaktır. Yönetimlerin altyapıda devamlılığı sağlaması gerekir. Dolayısıyla yönetim kurulunun rolü bu anlamda çok önemlidir. Aynı şekilde A takım hocasının da altyapı takımlarının hocalarıyla diyalog halinde olması şart. Bu, altyapı oyuncularının gelişimi için çok ama çok önemli." diye konuştu.
Türkiye'deki scouting sistemi hakkında yorum yapmaktan sakınan ancak Fenerbahçe'deki sistemi eleştiren Fransız spor adamı, "Açıkçası Türkiye’deki scouting sistemi ile ilgili bir değerlendirme yapmam doğru olmayabilir ama Fenerbahçe için kesinlikle söylemem gereken şey, geliştirilmesi gerektiği. Dünyada bazı takımlar sadace scouting sistemi için 10 milyon Euro harcayabiliyorlar. Örneğin, Manchester United’in sadece A takım için dünya çapında 50 tane scout'ı var. Oralarda bu rakamlara harcama olarak değil, yatırım olarak bakıyorlar. Kuşkusuz böyle olunca da meyvelerini alıyorlar." tespitinde bulundu.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği transferlerde çalıştığı kulüplerin çekiciliğinin etkili olduğunu kaydeden Damien Comolli, Bu kulüpler maddi anlamda iyiyse işler daha da kolay olur, bizler için. Ancak bir oyuncu para için geliyorsa asla gelmemeli. Genç bir oyuncuyu ikna etmek istediğinizde kulübün imkanlarından, tesislerinden, tarihinden, kendisini nasıl yetiştireceğine dair bilgiler vermelisiniz ve asıl önemli olan budur." sözleriyle de mentalitesini anlattı.
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