Habertürk Spor'un haberine göre; teknik direktör konusunu Phillip Cocu ile çözümleyen sportif direktör Damien Comolli, rotasını transferlere çevirdi...

Fransız direktör bunun için de şu sıralar boş durmuyor ve görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle forvet hattına takviye yapmak isteyen Comilli’nin öncelikli hedefi Jonathan Bamba... Fransa’nın St. Etienne takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eriyor. Yani bonservis bedeli ödenmeyecek. bunun için de elini çabuk tutmak isteyen Damien Comolli bu oyuncunun transferini bitirmek için dün Lyon’a uçtu. Buradan da St.Etienne’ye geçen Comolli futbolcunun menajeri ve kendisiyle görüşerek transferi bitirmeyi hedefliyor.