Conceiçao'dan Beşiktaş'a övgü

Karşılaşmanın oynayacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, çok kaliteli bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Son yıllarda en iyi sezonunu yaşayan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Çok kaliteli bir takım. Kendi stadında oynamasının avantajı var ama biz de kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Zorlukların ve rakibin gücünün farkındayız ama bizim de kendi hesaplarımız var. Beşiktaş'ın zor ve kolay taraflarını tespit ettik, onların üzerine oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maçtan farklı bir strateji ile mi oynayacaksınız?" şeklindeki soruya, "Bizim için bütün maçlar ve onlara bakış açımız farklı. Her maçta farklı strateji ile oynuyoruz." diye cevap verdi.
Vodafone Park'ta baskılı bir atmosfer beklediklerini aktaran Conceiçao, "Sıcak ve baskılı atmosferler beni motive ediyor. Taraftarın baskısı oyunun bir parçası. Bu durum oyunu daha güzel hale getiriyor. Yarın bizi de zorlayan bir atmosfer olacak ama böyle bir havada oynamak beni daha çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı çalıştırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, oyunun iki yönünü de en iyi şekilde oynamak istediklerinin altını çizerek, "Beşiktaş'ın kapasitesinin farkındayız. Farklı noktalarda çeşitli zorluklarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bu zorluklara maçın gidişatına göre müdahale edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Conceiçao, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Vincent Aboubakar'ın da herkes gibi yarınki maça hazır olduğunu söyledi.
PEREIRA: KAZANMAK İÇİN GELDİK VE TEK HEDEFİMİZ BU
Portu'nun savunma oyuncularından Ricardo Pereira ise yarınki maçta tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Üç puana ihtiyacımız var, kazanmamız lazım. Bugünden itibaren kendimizi hazır hissetmeye başladık. Yarın iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Beraberlik bizim için yeterli olmayacak. Kazanmak için geldik ve tek hedefimiz bu. Sadece kazanmaya odaklandık. Atmosfer zorlayıcı olacak ama bunu bilerek buraya geldik. Çok iyi hazırlandık bu maça. Yoğun bir hazırlık süreci geçirdik, daha fazla antrenman yaptık. Beşiktaş çok kaliteli oyunculara sahip. Quaresma da bunlardan biri."
PORTO MAÇA HAZIR
Portekiz ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Vodafone Park'ta yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
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