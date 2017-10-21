Concorde'un oğlu testi geçti

Boston merkezli Spike Aerospace de süpersonik seyahat üzerine çalışmalar yürüten şirketlerden birisi. Şirket geliştirdiği ve ilk olarak 2014 Oshkosh Fuarı’nda kamuoyuna açıkladığı Spike S-512 modelini “Concorde’un Oğlu” olarak tanıtmaya başladı. Eğer bu proje hayata geçerse, New York Londra arasını yaklaşık üç saatte kat etmek mümkün olacak.



Gazete Habertürk'ten Güntay Şimşek'in haberine göre, tasarımı bugüne kadar gördüğümüz uçaklardan oldukça farklı olan S-512’nin gövdesinde pencere bulunmuyor. Bunun yerine gövdenin iç duvarları ince ve kavisli dev ekranlarla kaplı olacak. Uçak dışına yerleştirilmiş olan kameralar aracılığıyla çekilen canlı videolar bu ekranlara yansıtılarak uçak içinde panoramik bir görünüm oluşturulacak. Yolcular eğer isterse bu ekranlarda film de izleyebilecek. 18 yolcu kapasiteli olarak planlanan uçağın fiyatının da 60 ile 80 milyon dolar arasında olması bekleniyor.





“Concorde’un Oğlu” S-512’nin üretilen ilk insansız prototipi, aerodinamik uçuş özelliklerinin gözlenebilmesi için ses altı hızda yapılan ilk test uçuşunu başarıyla geçti. İlk uçuşla ilgili hiçbir görüntü paylaşmayan şirket, sonuçlardan oldukça memnun olunduğunu açıklamakla yetindi.



2018’in sonuna daha büyük bir prototiple gerçek bir süpersonik uçuş planlayan şirket, 2021’de uçağın kendisini gökyüzü ile buluşturup 2023’e kadar sertifikalandırarak teslimatına başlamayı hedefliyor. Gövdeyle bütünleşik kanat yapısı (blended wing) tasarıma sahip uçak 6200 mil (9920 km) menzile sahip olacak. 1.6 mach hıza ulaşması planlanan S-512, uçuş sürelerinde yaklaşık yüzde 50 zaman tasarrufu sunacak.



New England’daki özel bir hava sahasında, jetin tasarımını ve uçuş kontrolünü test etmek için toplam yedi kısa uçuş gerçekleştirildi. Her test uçuşunda uçağın kütle, denge ve kontrol yüzeyleri değiştirildi. Ek performans verileri gözlemlendi. Böylece test uçuşlarıyla, tasarımı hassaslaştırmak için çok değerli bilgiler elde edildi ve şirket bir sonraki aşamada kullanılması planlanan SX-1.3 prototipi için çalışmalara başladı. Daha önce Airbus, Gulfstream ve Bombardier gibi havacılık devleri için çalışan mühendisler tarafından tasarlanan uçağın geliştirilmesi esnasında Siemens, Quartus, Aernnova, Greenpoint, BRPH gibi şirketlerden de önemli mühendislik desteği alındı. Diğer sivil jetlerden saatte 450 mil (720 km) daha hızlı uçan Spike S-512’nin orijinal tasarımı 2013’te geliştirildi.



Tasarımda yapılan iyileştirme ile ortaya konan yeni delta kanat, hem düşük hızlı uçuş hem de süpersonik yolculukta yüksek aerodinamik verimlilik ve geliştirilmiş uçuş performansı sağlıyor. Kanadın ön kısmı (hücum kenarı) oldukça inceltilen tasarım, havada sürtünmeyi azaltıyor ve dolayısıyla yakıt tasarrufu sunarken menzili de artıyor. Yeni S-512’nin tasarımı aynı zamanda yatay kuyrukların ortadan kaldırılmasını da sağladı. Böylece uçağın ağırlığı daha da azalmış oldu.





HAVALİMANINDA SANAL AKVARYUMLU GÜVENLİK



Sanal bir akvaryum, biyometrik teknolojinin devam eden gelişiminin son halkası oldu. Dubai Havalimanı’nda hayata geçirilecek fütüristik sanal akvaryum, havalimanının güvenliğinde kullanılacak.



Dubai Havalimanı’ndan uçacak yolcular, standart bir kapıdan ziyade, güvenlik kontrolleri için sanal bir akvaryum görünümündeki tünele girecek. Proje için bir akvaryum konsepti seçilmesinin temelinde, balıkların insanların dikkatini çekeceği varsayımı yatıyor.



Yürürken, tünelin yüksek kaliteli akvaryum ekranına bakmak, yolcular için gri duvarlara veya metal detektörlere bakmaktan daha ilginç bir deneyim olacak. Bu esnada, geliştirilen teknoloji, sizin hakkınızda çok fazla bilgiyi süzüyor olacak. Yürürken yaklaşık 80 fotoğraf makinesi fotoğrafınızı çekecek, bu fotoğraflardan yüzünüz taranacak, resminiz, mevcut biyometrik verilerinizle eşleştirilecek.



İlk aşamada sadece yüz taraması yapacak olan sistem, daha sonraki aşamalarda hem yüz hem de iris taraması gerçekleştirebilecek. Güvenlik tünelinin sonuna geldiğinizde iki ihtimal sizi bekliyor olacak. Ya ekranda yeşil renkli bir yazı ile “iyi yolculuklar” mesajı alacaksınız veya kırmızı bir yazı ile detaylı incelemeye tabi tutulacağınız mesajını göreceksiniz. Tünelde örneğin bir filmin çöl sahnesi, değişik tarzda video veya reklam filmlerinden çeşitli görüntüler de gösterilebilecek. Bu durum sizin daha ilginç sahnelere bakarken ifadelerinizi kameralar vasıtasıyla yakalama amacı taşıyor. Farklı tarzdaki görüntülere vereceğiniz tepkiler ve yüzünüzün alacağı şekillerle, kameralara daha farklı görüntüler verebilmenizi sağlamak için düşünülmüş.



Dubai merkezli havayolu Emirates, güvenlik tünelinin geliştirilme sürecine ortak olduğu için, Dubai Havalimanı Terminali 3’te bu uygulamayı kullanan ilk havayolu şirketi olacak. 2018 yazında hizmete alınacak olan akvaryum tüneli; 2020’ye kadar diğer terminallere de entegre edilmiş olacak.

Spike S-512 Teknik Özellikler



Uzunluk: 37 metre

Kanat açıklığı: 17.7 metre

Maksimum kalkış ağırlığı: 52.163 kg

Kabin genişliği: 2.7 metre

Maksimum menzil: 11.482 km

Uçuş yüksekliği: 15.240 m

Motor: 2 P&W JT8D

Maksimum yolcu kapasitesi: 18

En yüksek hız: 1.6 Mach (yaklaşık 1960 km/s)

Fiyat: 60-80 milyon dolar

Planlanan teslimat: 2023

2014 Oshkosh Fuarı

GÜNTAY ŞİMŞEK

Concordeun oğlu

Spike S-512