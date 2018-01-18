Adana'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan 'Cono Aşireti'ne yönelik 1000 polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonda, gözaltına alınan 29'u kadın 42 kişi adliyeye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre kent genelinde son dönemlerde artan 'Aşk Vaadiyle' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere 12 Ocak'ta 1000 polisle şafak baskını düzenledi. Önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği şafaktaki baskında gözaltına alınan aşiret mensuplarının evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, 'Aşk Vaadiyle' dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.
GİZLİ BÖLMEDEN KADIN ÇIKMIŞTI
Aramalarda, bir evin oturma odasında bulunan vitrin görünümlü dolap bulundu. Bir kişinin ayakta duracağı kadar genişlikte olan gizli bölmenin kapısı açıldığında içinden 1 kadın çıktı. Vitrin görünümlü dolabın kapağındaki gizli kilit sistemi olduğu, kapağın açıldığında bir kişinin saklanacağı gizli bir bölmenin bulunduğu belirtildi. Evde detaylı arama yapan polis, yastık ve kasa içerisinde yüklü miktarda para, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği de buldu.
Polisin teknik takibine yakalanmamak için şifreli kelimelerle Cono dili geliştirdiği de belirlenen şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çevik kuvvet polislerinin de eşlik ettiği şüpheli kadınların kucağındaki küçük çocukları dikkat çekti. Şüpheliler, görüntü alan gazetecilere de hakaret etti.
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