İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor, ABD'de rakip dövüşçüleri taşıyan bir otobüse saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen bir medya gününün ardından Khabib Nurmagomedov, Max Holloway ve Michael Chiesa gibi dövüşçülerin yer aldığı otobüse saldıran McGregor'ın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Yük taşıma aracı fırlatarak otobüsün camını kırdığı saldırı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan McGregor'ın hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Öte yandan, saldırı sonucu otobüste bulunan isimlerden Michael Chiesa'nın yüzünde kesikler meydana geldiği, Ray Borg'un ise gözünden yaralandığı kaydedildi.