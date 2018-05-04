Consadole Sapporo - Gamba Osaka maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Consadole Sapporo, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Gamba Osaka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Consadole Sapporo 22 puanla 3. sırada, Gamba Osaka 13 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Consadole Sapporo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gamba Osaka, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 241 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Consadole Sapporo kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Gamba Osaka sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Consadole Sapporo önceki hafta Sagan Tosu mücadelesinde 3-2 kazandı.

Gamba Osaka ise FC Tokyo maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Consadole Sapporo, 9 gol attı ve 5 gol yedi.

Gamba Osaka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gamba Osaka, 2 gol atarken 10 gol yedi.