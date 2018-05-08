Consadole Sapporo - Kofu maçı öncesi rakamlar

Consadole Sapporo ve Kofu, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Japonya Lig Kupası Grup B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Consadole Sapporo 3 puanla 4. sırada, Kofu 7 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Consadole Sapporo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kofu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Consadole Sapporo kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Kofu kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Consadole Sapporo önceki hafta Sagan Tosu mücadelesinde 3-2 kazandı.

Kofu ise Sendai maçında 1-0 kazandı.

Consadole Sapporo, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Kofu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kofu, 3 gol atarken 4 gol yedi.