Consadole Sapporo - Shimizu maçı istatistikleri

Japonya Lig Kupası Grup B heyecanı devam ediyor. Consadole Sapporo, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Shimizu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Consadole Sapporo 3 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Shimizu 7 puanda ve 3. sırada. Consadole Sapporo son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shimizu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 439 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Consadole Sapporo kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Shimizu sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Consadole Sapporo son haftadaki Shimizu müsabasında 1-3 yenildi.

Shimizu ise Consadole Sapporo karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Consadole Sapporo, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

Shimizu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Shimizu, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.