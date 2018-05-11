Consolat Marseille - Dunkerque sahaya çıkıyor

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Consolat Marseille ile Dunkerque, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 34 puanlı Consolat Marseille 16. sırada bulunuyor, Dunkerque 41 puana sahip ve 6. sırada. Consolat Marseille son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dunkerque son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 118 kodlu maçı oynayanlar; Consolat Marseille galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Dunkerque galibiyet oranı 2.30.

Consolat Marseille son hafta oynanan CA Bastia maçında 3-2 kazandı.

Dunkerque, Boulogne karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Consolat Marseille, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 19 gol yedi.

Dunkerque ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dunkerque, 19 gol atarken 14 gol yedi.