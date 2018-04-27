Consolat Marseille - Rodez Aveyron maçı öncesi rakamlar

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Consolat Marseille, 27 Nisan 2018 Cuma günü Rodez Aveyron takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 31 puanlı Consolat Marseille 16. sırada bulunuyor, Rodez Aveyron 45 puana sahip ve 4. sırada. Consolat Marseille son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rodez Aveyron son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 195. İddaa'da Consolat Marseille kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Rodez Aveyron kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Consolat Marseille son haftadaki Rodez Aveyron müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Rodez Aveyron, Consolat Marseille karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Consolat Marseille, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 19 gol yedi.

Rodez Aveyron, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rodez Aveyron 21 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.