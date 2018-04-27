Consolat Marseille - Rodez Aveyron maçı öncesi rakamlar

Consolat Marseille ve Rodez Aveyron, 27 Nisan 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Consolat Marseille 31 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Rodez Aveyron 45 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Consolat Marseille, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rodez Aveyron son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 195 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Consolat Marseille kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Rodez Aveyron sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Consolat Marseille önceki hafta Rodez Aveyron mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Rodez Aveyron ise Consolat Marseille maçında 0-0 berabere kaldı.

Consolat Marseille, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 19 gol yedi.

Rodez Aveyron, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Rodez Aveyron, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.