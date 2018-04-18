Contemporary Istanbul 2018, sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren, bölgenin en önemli uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul’un, yeni projeler ve hedeflerden oluşan 2018 yol haritası belirlendi. Uzun yıllardır Habertürk ve Bloomberg HT markalarımız ile medya sponsoru olarak desteklediğimiz Contemporary Istanbul, bu yıl 20 ila 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Geçmişteki başarılarından, deneyimlerinden ve genç sanatseverlerden gücünü alan Contemporary Istanbul, yeni projeleri ile 2018’de daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Contemporary Istanbul, sanat dünyasının gelişimine, yeni bir yörüngeye oturmasına, yeni boyutlar kazanmasına katkıda bulunarak, yerli ve yabancı sanatseverleri ağırlayacak.

Sanat yapıtlarından alınan KDV oranının indirilmesi için çalışmalar sürüyor

Türkiye sanat piyasasının gelişimine katkı sağlayacak öncü projeler geliştirme misyonunu devam ettiren Contemporary Istanbul, Türkiye sanat pazarının güçlenmesi ve gelişmesi için bu yıl da çalışmalarına devam ediyor. Sanat yapıtlarından alınan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi için çalışmalar yürüten Contempopary Istanbul, bu doğrultuda 2018 itibarı ile önemli adımlar attı. Son olarak geçen ay Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş ile yapılan toplantıda ele alınan KDV indirimi, Contempopary Istanbul’un 2018 projeleri içerisindeki önemli başlıkları arasında bulunuyor.

‘Sanat ve Kültür Ürünleri İhracatçıları Birliği’ kurulması amaçlanıyor

Contemporary Istanbul, Sanat ve Kültür Ürünleri İhracatçılar Birliği, kurma amacıyla Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ile sürdürdüğü ortak çalışmalarına bu yıl da devam ediyor. Bu birlik ile sanat ürünlerinin ihraç edilebilecek bir ürün olarak tanımlanması, yurtdışı fuarlara katılacak galeriler için yeni bir mali destek imkânı yaratılması hedefleniyor.

Önce CI Dialogues, ardından Contemporary Istanbul

Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’nın (ÇİV) şemsiyesi altında düzenlenecek CI Dialogues konferanslarında da bu yıl önemli bir değişikliğe gidildi. CI Dialogues, Vanessa Arelle'nin danışmanlığı ile hem tasarım hem de içerik olarak yeni bir yapıya dönüştü. Geçen yıllardan farklı olarak CI Dialogues konferansları, Contemporary Istanbul’un açılışından önce Sensibilities/Duyarlılıklar teması altında 18 ve 19 Eylül’de gerçekleşecek.

CI Dialogues konferanslarında tasarım, kültürel miras, teknoloji, inovasyon, sanat ve mimarlık ilişkisi ile koleksiyonerlik temaları ele alınacak. Eylül ayında gerçekleşecek ana konferans öncesinde Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı, “CI Mini Dialogues” başlığı ile İstanbul ve Bodrum’da üç ayrı konferans serisi düzenleyecek.

“Galeri Destek Programı” kapsamı genişletiliyor



Türkiye’nin sanatsever iş insanlarına yönelik olarak ilk kez 2017 yılında, Özyeğin ailesinin Romanya’daki yatırımı ile başlatılan “Galeri Destek Programı” bu yıl genişletiliyor. Galerilerin Contemporary Istanbul’a katılımına desteklemeyi amaçlayan programın, bu yıl 10 ülkeyi kapsaması hedefleniyor.

Romanya’ya ek olarak, Galeri Destek Programı dahilinde 2018 yılında Hollanda, Portekiz, Singapur, Hindistan, Avusturya, Fransa, A.B.D., İsrail ve İngiltere galerilerinin de Contemporary Istanbul’da yer alması planlandı. Bu program ile Türkiye’deki çağdaş sanat ortamının gelişmesi, çeşitlenmesi ve ülkeler arasındaki sanat yakınlaşmasına destek sağlanması amaçlanıyor.

“Recent Acquisitions I / Collector Stories”, ‘son’ları bir araya getirecek

Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği Recent Acquisitions I/Collector’s Stories sergisi, yine fuar alanı içinde Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerin son dönemlerde gerçekleştirdikleri alımlarla koleksiyonlarına kattıkları en son yapıtları bir araya getirecek. Türkiye’deki koleksiyonerlerin ilgi alanlarının, izledikleri hareket ve eğilimlerin ortaya konulacağı bu sergi ile farklı yaklaşımlar, zevk ve tercihler ayrı bir renk ve kazanç olarak sanatseverin beğenisine sunulacak.

60 farklı sanat eserinin sergileneceği “Recent Acquisitions I / Collector Stories” sonrasında sergi, Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’nın (ÇİV) bünyesinde kitaplaştırılacak. Sergi, sanatseverlere daha önce bir arada görüme fırsatı bulamadıkları önemli sanatçıların yapıtlarını izleme imkânı sunarken genç koleksiyonerlere ise ışık tutan bir fener görevi üstlenecek.

“Yeni medya sanatı”, “Plug-in” de

Contemporary Istanbul, 2013 yılından beri düzenlediği “Plug-in” bölümü ile sanatseverleri yeni medya sanatı ile buluşturan dünyanın ilk ve tek çağdaş sanat fuarı. Ceren-Irmak Arkman’ın kuratörlüğünde fuar alanında düzenlenecek Plug-in ile yeni kuşağın sanatla buluşması, koleksiyonerlerin yeni alanlara açılması sağlanacak. Plug-in’de bu yıl sergilenecek eserler “Extra/Ordinary – Olağan/Dışı” teması altında ziyaretçileriyle buluşacak.

Contemporary Istanbul - Tabanlıoğlu Mimarlık işbirliği

Contemporary Istanbul, fuarın genel görsel planlamasını bu yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi ile iş birliğine giderek, mimar adaylarına yönelik bir yarışma düzenliyor. İTÜ Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin katılacağı yarışmada, mimar adayları Contemporary Istanbul’un fuar giriş alanının tasarımını yapacak ve jüri tarafından seçilecek proje uygulanacak.

Contemporary Istanbul Yurtdışı Tanıtım Planı

Contemporary Istanbul’un kuruluşundan beri düzenlenen ve her yıl çerçevesi genişletilen “Yurt Dışı Etkinlikler Programı” kapsamında ise bu yıl, önde gelen sanat kurumları ve önemli koleksiyonerlerin ev sahipliğinde çağdaş sanatın merkezi olan şehirlerde, önemli sanat fuarlarına denk gelecek tarihlerde çeşitli davetler düzenlenecek.

Bu kapsamda D-ream ile iş birliğinde, Art Dubai sırasında 21 ile 22 Mart’ta Dubai’de, Frieze New York açılış haftasında 1 Mayıs’ta New York’ta ve 17 Mayıs’ta Casa Dell’ Arte Club House Lisbon işbirliğinde ARCO Lisbon fuarı sırasında Lizbon’da, Haziran ayında Londra’da, Aralık ayında ise Art Basel Miami Beach fuarı açılışı sırasında Miami’de olmak üzere pek çok davet gerçekleştirilecek. Contemporary Istanbul, yurtdışı etkinlikleri ile Türkiye’nin uluslararası arenada çağdaş sanat ve kültür yönünde tanıtılmasını sağlıyor.