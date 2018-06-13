Contemporary Istanbul’dan yeni yaşında bir ilk

Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren bölgenin en önemli uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, 13 yaşında “Recent Acquisitons I’ sergisi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sergi, Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinin son dönemde satın aldıkları sanat eserlerinden oluşacak.

20 ile 23 Eylül tarihleri arasında bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek sanat fuarı Contemporary Istanbul, yeni yaşında yepyeni bir sergi ile sanatseverlere “merhaba” diyecek.

Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’nn üstlendiği “Recent Acquisitons I/ Collectors’ Stories” sergisi, Türkiye’nin önemli koleksiyonerlerinin koleksiyonlarına son bir yılda kazandırdıkları eserleri bir araya getirecek.

25 koleksiyonerden toplanacak 60’a yakın çağdaş sanat eserinden oluşacak sergi, “son alımları” bir araya getireceği için genç koleksiyoner adaylarının yanı sıra, Contemporary Istanbul’u ziyaret eden ve fuara katlan galeri yöneticilerine de esin verecek.

Sergi, fuar sonrasında, Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı (ÇİVV) tarafından kitap haline getirilecek.

Kitap, sanat ve yayın dünyasında bir ilk olacak. Türkiye’deki çağdaş sanatın ve koleksiyonerlerin son dönemdeki ilgi alanlarını, izledikleri hareket ve eğilimleri ortaya koyacak kitap, yurtdışında da satılarak uluslararası bir bilgi kaynağı olarak okurlara sunulacak.