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1 buçuk milyonu aşkın abonesi olan YouTube fenomeni "Eğer biri size çöp olduğunuzu söylüyorsa çöp torbalarından bir elbise yapın ve karşısına çıkın. Ona tamamen haklı olduğunu kanıtlayın" diye bir tweet attı ve işe koyuldu.