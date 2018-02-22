Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Marmaris Belediyesi'ne, "çöp konteynırında civciv sesleri geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen Temizli İşleri Müdürlüğü ekipleri Hatipirimi Mahallesi'nde belirtilen adrese gitti. Çöp konteynırında bulunan yumurtalar arasında civciv seslerini duyan ekipler şaşkına döndü.

İHA'nın haberine göre, yaklaşık 1000 adet yumurtanın atıldığı konteynırı boşaltan ekipler, civcivleri yaşatmak için seferber oldu. Bazı vatandaşların olayı sosyal medya üzerinden paylaşması ile paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Havaların soğuk ve yağışlı olması ekiplerin işini zorlaştırıyordu. Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler zaman kaybetmeden sıcaklığı ayarlanmış bir oda oluşturdu. Konteynırda bulunan 20 civciv ve içinde civciv olduğu tahmin edilen 400 yumurta hazırlanan odaya nakledildi. Sosyal medya üzerinden olayı duyan bazı vatandaşlar ekiplere ulaşarak 60 tane yumurtayı evlerinde bulunan kuluçka makinelerine yerleştirme talebinde bulundu. Talebi olumlu karşılanan vatandaşlar zaman kaybetmeden yumurtaları alıp kuluçka makinesine yerleştirdi. İlçe yaşayanını ve ekipleri seferber eden olaya sebep olan kişi ya da kişileri tespit etme çalışmaları sürüyor.

Temiz İşleri Sorumlusu Barış Ünlü olay hakkında bilgi verdi. Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Ünlü şunları söyledi, "Kısa sürede ihbarın geldiği adrese gittik. Konteynırların içini boşaltmaya başladık. Bu sırada, civciv seslerinin geldiğini fark ettik. Yaşayan 20 civcivi arabaya alarak sıcak ortamda muhafaza ettik. Yumurtalarda bulunan civcivler için kuluçka makinesi lazımdı. Ama kuluçka makinesini hemen bulmak çok zordu. Hızlı hareket edip, veterinerimiz Araç Parkı'nda hemen bir oda hazırladı. Şuan yumurtalar ve civcivler o sıcak odadalar kurtarabileceğimiz kadarını kurtaracağız. 2gün bekleyeceğiz. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapıldı.

60 kadar yumurtayı kuluçka makineleri olan vatandaşlarımız aldı. İnsanların yumurtadaki civciv bile olsa bunlara sahip çıkması bizi mutlu etti. Kuluçkaya götürdüğümüz yaklaşık 400 yumurta ve yaşayan 20 civciv var. Yaşayan civcivleri sahiplenmek isteyenler var. Daha sonraki süreçte hayatta kalan civcivlerimizi sahiplendireceğiz." dedi.

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