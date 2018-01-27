Çöpler alev aldı, ekipler söndürmekte zorlandı

Turgutreis Mahallesi Akçaalan mevkiinde bulunan Bodrum Belediyesi kademesinin yan tarafına dökülen çöp ve molozlar belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İHA'nın haberine göre; bir anda büyüyen alevler tüm moloz yığınını sardı. Çöplerin içindeki yanıcı ve parlayıcı maddeler ise zaman zaman patlamalara sebep oldu.

Alevlere Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra söndürme çalışmalarına iş makinesi de destek verdi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler söndürüldü.

BODRUM

Korkutan yangın

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