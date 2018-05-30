Çöpteki camdan 45 milyon lira çıktı

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam ambalaj atıklarının yüzde 100 geri dönüştürülebilir önemli bir ham madde kaynağı olduğunu söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri kazanılan cam atıkların yalıtım malzemesi üretimine ve yeşil ekonominin gelişmesine katkı sağladığını aktaran Öztürk, bu atıkların cam üretiminde, cam yünü ve mozaik gibi ürünlerin yapımında değerlendirildiğini aktardı.
Öztürk, üretimde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımıyla doğal ham madde kullanımının azaltılıp, kaynak verimliliğine katkı sağlandığını dile getirerek, oluşan cam ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanmasının önemine dikkati çekti.
Cam atıkların geri dönüşümünde yaklaşık 15 işletmenin faaliyet gösterdiğini aktaran Öztürk, şu bilgileri verdi:
"2017'de 115 bin ton, 2018'in ilk çeyreğinde ise 22 bin 500 ton cam ambalaj atığı geri kazandırıldı. Geçen yıl geri dönüştürülen 115 bin ton cam ambalaj atığından 37 milyon lira, yılın ilk çeyreğinde ise 8 milyon lira olmak üzere 15 ayda 45 milyon lira değerinde ekonomik kazanç elde edildi. Geri dönüşen camlar, yurt içinde faaliyet gösteren cam ambalaj üreticileri tarafından üretim, tedarik zincirine ikincil hammadde olarak dahil edilmesi sağlandı."
105 MİLYON CAM ŞİŞE
Öztürk, yurt içinde yılda 3-4 milyar cam şişenin piyasaya sürüldüğüne dikkati çekerek, "2017'de 540 milyon, 2018'in ilk çeyreğinde ise 105 milyon adet cam şişe geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı." ifadelerini kullandı.
Yılın ilk çeyreğinde geri dönüştürülen cam ambalaj atıklarıyla 675 bin kiloya eşdeğer sera gazı salınımının önlendiğini söyleyen Öztürk, "33 bin 750 metreküp depolama alanı korunmuş, 950 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlanmış ve 27 bin ton orijinal malzemenin kullanımı önlenmiştir. Bir cam şişenin geri dönüştürülmesi ile tasarruf edilen enerji miktarı, 13,5 vatlık LED lamba ile 30 saat aydınlatmadır." diye konuştu.
Cam atıkların ayrı toplanıp geri dönüştürülmesinin çevreye olan katkısını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:
"Son 15 ayda cam atıkların geri kazanımıyla yıllık yaklaşık 2 bin aracın neden olabileceği 4 bin 125 tona eşdeğer sera gazı salınımı önlenmiş, standart bir futbol sahası kadar 206 bin 250 metreküp depolama alanı korunmuş, 25 bin konutun bir aylık elektrik giderine denk 5 bin 750 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış ve 165 bin ton ham maddenin kullanımı önlenerek doğal çevre hayatı korunmuştur."
Öztürk, atıkların ayrı toplanmasının yerel yönetimlere araç, yakıt ve personel giderlerinin önlenmesi gibi çok yönlü katkı sağladığını ve yeni bir istihdam alanı oluşturduğunu da kaydetti.
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